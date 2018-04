in foto: Uno dei precedenti raduni di Harley–Davidson a Vanzago (foto di repertorio da Facebook)

Era in sella alla sua amata Harley-Davidson, pronto per raggiungere un raduno di appassionati a Vanzago, nel Milanese. Ma un uomo di 56 anni a quell'incontro non è mai arrivato: è adesso ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduto con la sue due ruote, in un incidente dalla dinamica ancora da ricostruire. Lo schianto è avvenuto ieri pomeriggio a Pogliano Milanese, all'altezza della rotatoria tra le strade provinciali 109 e 209. Non è chiaro cosa sia successo: il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato a terra finendo in un campo che si trova accanto alla carreggiata.

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima delle 15.30: sul posto, oltre a un'ambulanza, è stato inviato anche un elicottero, dal momento che le condizioni del ferito sono apparse subito critiche. Il 56enne è stato caricato proprio sull'eliambulanza e trasportato in codice rosso al Niguarda, dove è adesso ricoverato in condizioni definite molto gravi. Spetterà ai carabinieri di Legnano e alla polizia locale di Pogliano Milanese, intervenuti sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso, stabilire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non è chiaro se vi sia qualche altra vettura coinvolta o se il motociclista abbia fatto tutto da sé: ieri pomeriggio non pioveva e l'asfalto non era viscido.