in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente in mattinata a Bollate, vicino Milano. Secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, poco prima delle 7 un'auto guidata da un uomo di 63 anni si è schiantata contro un albero in via Madonna in Campagna, all'altezza del civico 51. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio: da accertare in particolare il motivo per cui l'uomo ha perso il controllo della vettura finendo contro l'ostacolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime: l'uomo, trovato in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sacco di Milano mentre i soccorritori provavano a rianimarlo.

Gli agenti della polizia locale di Bollate sono arrivati sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso: sembra che l'auto del 63enne, prima di finire contro l'albero, sia salita su un marciapiedi. Non risultano coinvolte altre vetture né passanti. La dinamica dello schianto e le condizioni dell'uomo alla guida lasciano ipotizzare che il 63enne possa avere accusato un malore mentre era al volante: l'arresto cardiaco potrebbe essere la conseguenza del malore, e non dell'impatto.