in foto: (Immagine di repertorio)

Ha perso il controllo della propria auto, forse per un malore, e si è schiantato con la vettura contro un guard rail. Così ha perso la vita un uomo di 65 anni, originario di Varese. Il tragico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 marzo, lungo l'Autostrada A4 Torino-Venezia, nel tratto compreso tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull'Adda. L'automobilista stava viaggiando in direzione Milano quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura, che è finita violentemente contro un guard rail. La segnalazione dell'incidente è arrivata all'Azienda regionale emergenza urgenza poco prima delle 18. Sul posto è intervenuto il personale medico di un'ambulanza, ma per il conducente non c'era più niente da fare: l'uomo è morto praticamente sul colpo.

Traffico in tilt in direzione Milano

Non è chiaro se il 65enne sia deceduto per le conseguenze dell'impatto o se gli sia stato fatale il malore che probabilmente ha causato lo schianto. Nessun'altra vettura, infatti, sarebbe rimasta coinvolta nell'episodio, secondo quanto ha ricostruito la polizia stradale. Gli agenti della Polstrada, giunti sul posto per i rilievi, hanno poi dovuto dirigere il traffico, particolarmente intenso. La circolazione stradale ha accusato pesanti ritardi in direzione Milano e lungo la strada si sono formate inevitabilmente lunghe code.