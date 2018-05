Una sbandata, l'auto che perde aderenza e che finisce contro un guard rail. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente stradale in cui, la scorsa notte, ha perso la vita un ragazzo di soli 23 anni. L'episodio è accaduto nel territorio comunale di Pontevico, in provincia di Brescia ma al confine con la provincia di Cremona. Il 23enne era alla guida della sua Volvo lungo la strada provinciale 64 quando, per cause ancora da accertare, poco prima del casello dell'Autostrada A21 ha perso il controllo del mezzo. L'auto ha invaso la corsia opposta ed è finita contro il guard rail: le lamiere della barriera si sono conficcate nell'abitacolo della vettura, non lasciando scampo al giovane conducente. Ad avvertire il 118, intorno alle 23.40 di ieri, è stato un automobilista di passaggio. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica. L'intervento dei soccorritori si è però rivelato inutile: al loro arrivo il ragazzo era già morto.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Nicola Arisi, viveva a Robecco d'Oglio e lavorava per un'azienda di autotrasporti. Sulla dinamica dell'incidente che gli è costato la vita indaga la polizia stradale di Desenzano, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia, che si sono occupati di rimuovere la carcassa dell'auto e di liberare la strada.