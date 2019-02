in foto: (Foto di repertorio)

Era in sella al suo scooter sulla strada provinciale 69 all'altezza di Carpenedolo, in provincia di Brescia, quando per cause da accertare nel percorrere una curva è finita nella corsia opposta e si è andata a schiantare contro un furgone. Sarebbe questa, stando alle prime ricostruzioni, la dinamica di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 febbraio. In sella allo scooter si trovava una ragazza di 17 anni, Silvia C., adesso ricoverata in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia. La giovane è stata soccorsa da un elicottero inviato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. L'incidente è avvenuto attorno alle 16: dalle 17.30 di ieri la ragazza è ricoverata in codice rosso nell'ospedale bresciano dove i medici l'hanno sottoposta anche a un complicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata e le condizioni della giovane restano gravi, anche se si sarebbero stabilizzate. Per i medici però la ragazza che quando è stata soccorsa non aveva perso conoscenza, non può ancora essere dichiarata fuori pericolo.

Il conducente del furgone si è trovato di fronte lo scooter

Nell'attesa che le condizioni della giovane possano rapidamente migliorare si sta cercando di chiarire la dinamica dello scontro. Stando al racconto dei due uomini che si trovavano a bordo del furgone, un 39enne e un 52enne entrambi usciti illesi dall'incidente, la ragazza avrebbe invaso la corsia, forse valutando male la curva da affrontare. I due uomini se la sarebbero trovata di fronte con lo scooter e il conducente del furgone non è riuscito a evitarla: inevitabile l'impatto, dalle cui conseguenze si spera la ragazza possa riprendersi al più presto.