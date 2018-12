Una tubatura si è rotta nella tarda mattinata di oggi a Milano. L'episodio, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, è accaduto in via Giambellino, all'altezza del civico 153. Pesanti i disagi per i residenti e chi deve transitare nella zona: la rottura della tubazione ha provocato infatti l'allagamento della strada e di conseguenza il traffico è rimasto bloccato. Secondo quanto riportato dall'account Twitter Infomobilità del Comune di Milano, la circolazione dei veicoli è interrotta da piazza Tirana a via dei Sanniti, in direzione di largo Giambellino.

Al lavoro i vigili del fuoco

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i tecnici del Comune: l'intervento, stando a quanto si apprende, riguarda la rete fognaria. Non è ancora chiaro quando via Giambellino sarà riaperta al traffico, anche se i lavori si preannunciano complessi. Come si può notare da alcune fotografie diffuse dai vigili del fuoco, infatti, l'acqua fuoriuscita dalla tubatura ha danneggiato anche il manto stradale che dovrà quindi essere ripristinato.