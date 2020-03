in foto: (Immagine di repertorio)

Gli oltre 42mila casi di contagi e i più di 6800 morti per Coronavirus nella sola Lombardia evidentemente non sono bastati a un gruppo di persone per prendere sul serio il rischio legato alla pandemia in corso. E così in sei, la scorsa sera, hanno deciso di violare le misure di contenimento previste dal governo e di vedersi in un'abitazione di Gavardo, nel Bresciano, per festeggiare il compleanno di un ragazzo di 22 anni. A riportare l'episodio la testata locale Bresciatoday, che spiega come a partecipare alla festa siano stati quattro giovani, due uomini e due donne, oltre al papà del festeggiato, un uomo di 68 anni, e naturalmente al figlio.

I sei partecipanti alla festa sono stati tutti denunciati

Ad avvertire i carabinieri della festa in corso è stato un cittadino, che ha inviato una segnalazione al 112 dopo aver visto entrare nell'abitazione i quattro invitati, giunti tutti a bordo delle loro automobili. I militari dell'Arma sono intervenuti all'indirizzo segnalato e hanno scoperto che il gruppo stava festeggiando il compleanno del giovane all'interno della sala da pranzo, senza rispettare le norme sul distanziamento che sono, lo si ricorda per l'ennesima volta, l'unica arma di cui disponiamo attualmente per limitare il contagio e rallentare la pandemia. Tutti e sei i presenti sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri. I quattro invitati sono stati inoltre fatti rientrare alle rispettive abitazioni. Quello di Gavardo non è purtroppo un caso isolato: a Milano e provincia le persone denunciate perché senza un valido motivo per spostarsi sono state 286, mentre in 3 sono state denunciate perché hanno fornito false attestazioni o dichiarazioni.