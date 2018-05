in foto: Giuseppe Cambuli con la sua Fiat 500 d’epoca (Facebook)

Non ce l'ha fatta Giuseppe Cambuli, il 46enne che lo scorso 20 aprile era rimasto vittima di un incidente mentre si trovava con il figlio di 10 anni a bordo di una Fiat 500 d'epoca. L'incidente era avvenuto sulla strada che collega Villasanta ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. All'altezza di una rotonda il mezzo guidato dal 46enne si era ribaltato: il figlio dell'uomo era stato proiettato fuori dalla vettura dal tettuccio, rimanendo incredibilmente illeso. Il papà, invece, era rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto riportando gravi ferite. L'incidente era avvenuto davanti agli occhi della moglie di Cambuli, che stava guidando un'altra auto in cui si trovavano anche i nonni del bambino.

I vigili del fuoco avevano estratto il 46enne dalle lamiere affidandolo poi alle cure del personale medico. Cambuli, portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, aveva subito due interventi chirurgici ed era finito in coma. Dopo aver lottato per circa dieci giorni su un letto d'ospedale lunedì è arrivata la brutta notizia: l'uomo è purtroppo morto. Cambuli viveva a Concorezzo ed era direttore vendite presso Regal Beloit. Molto conosciuto nella cittadina, l'uomo era un grande appassionato di auto d'epoca, come dimostrano le tante foto sul suo profilo Facebook: proprio la sua passione, però, si è rivelata fatale.