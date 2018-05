in foto: La piscina coperta Cozzi, nella zona di Porta Venezia a Milano

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. L'arresto, per un reato di fatto depenalizzato, è scattato perché l'uomo si è reso responsabile del gesto incurante della presenza di bambini. Anzi, almeno secondo quanto riportato dalla testata "Milanotoday", che ha riportato la notizia, la presenza dei minori, accompagnati dai propri genitori, è sembrato essere un incentivo per la condotta del 34enne. I fatti che hanno portato al suo arresto sono avvenuti ieri pomeriggio, attorno alle 16.30, a Milano, vicino alla piscina pubblica Cozzi. Il 34enne è stato notato in via Manuzio, una delle vie che circondano la piscina, mentre con i pantaloni semi abbassati si masturbava guardando i bimbi e le loro mamme.

Sono state proprio le donne ad avvertire i carabinieri, che sono intervenuti e hanno portato via in manette il 34enne. Dai controlli è emerso che l'uomo è un recidivo: già in due diverse occasioni nel 2014 e un'altra volta nel 2017 era stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, anche se in quelle circostanze non era scattato l'arresto. Le manette erano invece scattate un'altra volta nel settembre del 2014, sempre a Milano, in questo caso per l'accusa più pesante di violenza sessuale. Adesso il nuovo arresto, che ha portato questa mattina al processo per direttissima: il 34enne è finito in carcere a San Vittore. Chissà per quanto e chissà quando vi ritornerà, considerando la sua storia.