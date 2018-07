Provvidenziale intervento della polizia di Stato a Brescia. La scorsa notte agenti delle volanti del commissariato Carmine e dell'Ufficio di prevenzione generale hanno salvato in extremis un ragazzo che aveva tentato il suicidio. La scena che si sono trovati di fronte i poliziotti è agghiacciante: il giovane aspirante suicida pendeva dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di un palazzo, appeso al collo da una corda assicurata alle inferriate. Sul balcone sottostante c'era un uomo che, a fatica, cercava di sostenere il ragazzo. Senza perdere tempo uno degli agenti si è arrampicato a mani nude sulla facciata del palazzo, sfruttando le grondaie e altri appigli: ha raggiunto il giovane aspirante suicida e lo ha sorretto, con l'aiuto dell'altro uomo. Negli stessi istanti un passante si è a sua volta arrampicato ed è entrato nell'appartamento del giovane, aprendo la porta blindata e consentendo l'intervento di un altro poliziotto, arrivato dalle scale.

Gli agenti hanno tagliato la corda, mettendo in sicurezza il ragazzo. Il giovane, un ragazzo di origini pugliesi, è stato poi trasportato nell'ospedale più vicino dove è stato visitato dai medici. Fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita: le sue condizioni fisiche sono definite stazionarie. Non sono chiari i motivi che lo hanno spinto a tentare il gesto estremo: sono in corso indagini per cercare di chiarirli. La speranza è che il pericolo scampato grazie al provvidenziale intervento della polizia e dei cittadini possa servire al giovane per riflettere a fondo sul suo gesto.