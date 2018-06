in foto: (Immagine di repertorio)

Fin dalle prime indiscrezioni si era ipotizzato che si trattasse di un tassista. E alla fine è stato lui stesso a fugare ogni dubbio, presentandosi in questura. Si è costituito il pirata della strada che, lunedì mattina, aveva investito un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Scarlatti, a Milano. Si tratta di un tassista di 40 anni che, anche se dopo due giorni, ha deciso di assumersi le proprie responsabilità. Come riferisce il quotidiano "Il Giorno", mercoledì l'uomo, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato in via Fatebenefratelli e ha confessato. Il cerchio attorno a lui si era ormai stretto: le indagini della polizia locale, condotte attraverso la visione delle immagini delle telecamere e le testimonianze di chi aveva assistito alla scena, avevano ormai portato i ghisa a un passo dall'individuare il responsabile. Per il tassista sono scattate una denuncia a piede libero con l'accusa di omissione di soccorso e il ritiro della patente e della licenza del taxi.

La persona che era stata investita, un uomo di 64 anni, fortunatamente sta meglio: lunedì mattina, subito dopo essere stato travolto in zona stazione Centrale, l'uomo aveva perso i sensi e si era risvegliato su un letto dell'ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni erano apparse gravi, ma fortunatamente ora sono in miglioramento. L'uomo, che stava andando a lavoro, aveva detto di non ricordarsi nulla dell'accaduto: ma erano stati fin da subito alcuni testimoni a puntare il dito contro un conducente delle auto bianche.