in foto: (Immagine di repertorio)

È caccia al pirata della strada che ieri mattina, a Milano, ha travolto un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali ed è poi fuggito a bordo della sua auto, senza fermarsi a prestare soccorso. La persona investita, secondo quanto ha riportato il quotidiano "Il Giorno", che ha dato la notizia, è un uomo di 64 anni: ieri mattina, attorno alle 8, stava attraversando sulle strisce pedonali in via Scarlatti, tra la stazione Centrale e corso Buenos Aires, quando è stato travolto da una vettura. Il 64enne non ricorda nulla: nell'urto ha perso i sensi e si è risvegliato in ospedale, con ferite alla testa e un trauma al gomito. L'uomo ricorda solo di aver guardato prima di attraversare e di non aver notato auto in arrivo. Accanto al suo letto ha trovato a confortarlo gli agenti della polizia locale di Milano, che gli hanno assicurato di essere al lavoro per individuare il pirata che lo ha investito.

Il pirata della strada sarebbe un tassista

Il cerchio attorno all'investitore si sta progressivamente stringendo. Secondo alcuni testimoni e le immagini delle telecamere installate in strada si tratterebbe di un tassista. Sul caso indagano gli uomini dell'Unità interventi speciali della locale, che già in altre occasioni simili sono arrivati a individuare gli autori di investimenti stradali che non si erano fermati a prestare soccorso. Le condizioni del 64enne fortunatamente non sono preoccupanti: l'uomo era stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza del 118 ed era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli, dove però le sue condizioni sono migliorate.