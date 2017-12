in foto: (Immagine di repertorio)

Si sarebbe addormentato sul divano della sua taverna con una sigaretta accesa. Questa la causa della tragedia in cui un 51enne di Robbiate, in provincia di Lecco, ha perso la vita. L'episodio ieri pomeriggio: i vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio in un'abitazione in via Matteotti. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, scoppiate nella taverna della casa, anche grazie all'ausilio di quattro mezzi di soccorso. Una volta all'interno della taverna i pompieri hanno trovato il 51enne privo di sensi: sono riusciti a portarlo all'esterno, consegnandolo alle cure del personale paramedico del 118. Purtroppo, però, tutte le manovre rianimatorie si sono rivelate vane: il 51enne è morto intossicato dal fumo che si si è sprigionato dall’incendio.

Il rogo è partito dal divano: fatale la sigaretta dimenticata accesa.

I successivi accertamenti dei vigili del fuoco hanno rivelato la possibile causa del rogo che è stato fatale al proprietario di casa: a prendere fuoco per primo sarebbe stato infatti il divano, da cui poi le fiamme si sarebbero propagate al resto della stanza. L'ipotesi è che il 51enne si sia addormentato sul divano con la sigaretta accesa. Una fatalità che si è rivelata tragica per lui e per tutti i parenti e gli amici che adesso ne piangono la scomparsa.