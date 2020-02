in foto: Il Naviglio Grande (Immagine di repertorio)

I Navigli di Milano erano la loro zona di "caccia", i ragazzini minorenni, loro coetanei, le loro "prede". Una baby gang composta da quattro minori è stata sgominata dalla polizia di Stato con un blitz portato a termine nella notte di ieri, martedì 11 febbraio. Tre ragazzini, tutti di nazionalità egiziana e minorenni, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Porta Genova e portati in carcere con l'accusa di rapina. Risulta irreperibile un quarto componente della banda, anch'egli minore ed egiziano, che sarebbe fuggito dall'Italia ed è al momento ricercato dalle forze dell'ordine.

Almeno otto le rapine attribuite alla baby gang: nel mirino altri minori

Non sono ancora molti i dettagli dell'operazione compiuta dalla polizia. Si sa che la baby gang è accusata di almeno otto rapine ai danni di coetanei, che venivano avvicinati e depredati sui Navigli, una delle zone della movida milanese preferite dai giovanissimi (e non solo). Dietro a tutti i colpi secondo gli agenti del commissariato di Porta Genova ci sarebbe la stessa banda di minorenni. I tre componenti della baby gang che si trovano adesso in carcere, dopo che i poliziotti hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare emesse nei loro confronti, dovranno adesso difendersi dalla pesante accusa.