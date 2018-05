in foto: Il bimbo rimasto contuso (foto del Comitato autonomo abitanti Barona via Facebook)

Tensione tra forze dell'ordine e attivisti dei comitati per il diritto alla casa questa mattina a Milano. Alle 8.30 la polizia si è presentata in via Voltri 4, alla Barona, per eseguire uno sgombero. Ad essere cacciata dall'abitazione che aveva occupato è stata una famiglia di quattro persone: come riporta il Comitato autonomo abitanti Barona era già la seconda volta in un mese che il nucleo famigliare, evidentemente impossibilitato a garantirsi un tetto in altra maniera, veniva buttato fuori di casa. Alla notizia dello sgombero decine di persone sono arrivate in via Voltri, cercando di impedire l'azione delle forze dell'ordine. I manifestanti si sono assiepati davanti al cancello d'ingresso per cercare di impedire l'uscita dei furgoni con i mobili trovati nell'appartamento sgomberato. La polizia ha reagito con cariche e manganellate che hanno provocato numerosi contusi. Tra le persone rimaste leggermente ferite nelle cariche c'è anche un bimbo di appena sei anni: era accorso per soccorrere la madre, caduta a terra nelle cariche, ma secondo quanto hanno riferito gli attivisti del comitato sarebbe stato colpito da un calcio sferrato da uno dei poliziotti. Il bimbo ha riportato un'escoriazione a un dito ed è stato medicato prima sul posto e poi trasportato in ambulanza in ospedale, in codice verde. In totale, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono state otto le persone che hanno riportato lievi contusioni nell'episodio.