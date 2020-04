"Sfida accettata": questo lo status che negli ultimi giorni sta invadendo le nostre bacheche Facebook, assieme a foto che ritraggono chi scrive il commento in pose risalenti a diversi anni fa. Si tratta di una delle tante "challenge" ricorrenti che compaiono sui social network, con finalità spesso poco chiare ma che per la maggior parte delle persone sono un modo, specie in questo momento così problematico, per abbandonarsi a qualche ricordo più piacevole.

Sorbillo e Cracco insieme a Masterchef sul lago di Como

Anche Gino Sorbillo, maestro pizzaiolo napoletano, ha voluto partecipare alla sfida pubblicando quest'oggi uno scatto che lo ritrae assieme allo chef Carlo Cracco a Cernobbio, sul lago di Como. Dallo scatto pubblicato, come ha scritto Sorbillo, sono passati 10 anni. Sorbillo era in quell'occasione ospite speciale della trasmissione "Masterchef", il talent show culinario di cui allora Cracco era uno dei giudici. A Cernobbio, rinomata località sul lago di Como, si stava svolgendo una delle prove in esterna della trasmissione, in cui le due squadre di aspiranti chef si dovevano sfidare "a colpi di pizza", cercando di sfornare le migliori, sotto la supervisione dello stesso Sorbillo.

Nostalgia e solidarietà

Il maestro pizzaiolo ha scelto di pubblicare la foto in un momento particolare: si è in piena pandemia per il Coronavirus, pizzerie e ristoranti sono chiusi e, da nord a sud, tutto il Paese sta affrontando la più grave emergenza sanitaria dal Secondo dopoguerra. Lo scatto di Sorbillo, velato di nostalgia, vuole essere anche un modo probabilmente per manifestare la solidarietà alla Lombardia, regione d'Italia maggiormente colpita dalla pandemia in atto, e all'amico chef veneto, ma milanese d'adozione, Carlo Cracco, che nel frattempo ha lasciato il fortunato programma televisivo. Chissà se, quando tutto sarà finito, i due amici si ritroveranno assieme per cucinare una pizza, proprio come 10 anni fa.