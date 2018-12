in foto: Un’area cani (Foto di repertorio)

Fino a che punto può arrivare l'odio per gli animali? Per un 54enne di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, fino a rischiare di fare loro seriamente del male spargendo delle puntine da disegno metalliche nelle apposite aree cani. L'episodio è accaduto alcuni giorni fa in via Tonale: l'uomo è stato colto in flagrante mentre disseminava le puntine metalliche nell'area cani. I proprietari degli animali hanno chiamato la polizia, davanti alla quale l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità aggiungendo di odiare i cani per via dei "loro bisogni". L'insofferenza e l'odio nei confronti di quelli che per molte persone sono i "migliori amici dell'uomo" hanno così portato il 54enne a compiere il grave gesto.

Nessuno ha denunciato l'uomo per il suo gesto

Eppure, nonostante l'uomo sia stato identificato anche dalla polizia, per il momento il 54enne sembra averla fatta franca. Nessuno infatti lo ha denunciato e così per lui non ci sono state conseguenze a livello penale. La legge infatti non prevede alcun tipo di sanzione, neanche una multa, per chi sparge puntine da disegno per terra, almeno in assenza di querela da parte di chi si sente leso da questo comportamento. Non è chiaro se nei prossimi giorni qualcuno deciderà di denunciare il 54enne: la speranza è che l'uomo, ora che è stato scoperto, ripensi alle proprie azioni e chieda scusa per l'accaduto.