Un ragazzo di 28 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, dove si trova attualmente in coma. Il giovane, stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto vittima di un banale incidente mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni in piazza Primo maggio, dove si trova anche il capolinea della metropolitana M1 di Milano, la linea rossa. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti dopo le 8 di stamattina, sabato 25 maggio: il ragazzo è stato trovato privo di sensi ai piedi della scalinata che conduce al sottopassaggio tra due binari. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica dell'Areu, oltre a una pattuglia di agenti della polizia ferroviaria.

Sull'episodio indaga la Polfer: l'ipotesi è che si sia trattato di un incidente

I soccorritori hanno capito subito la gravità delle condizioni del ragazzo, che è stato trasportato su un'ambulanza che si è poi diretta d'urgenza, in codice rosso, verso l'ospedale Niguarda. Il ragazzo sarebbe in condizioni molto gravi, in pericolo di vita. Nel sottopassaggio della stazione gli agenti della Polfer hanno cercato di ricostruire cosa sia accaduto: l'ipotesi più accreditata al momento è che il giovane sia caduto da solo mentre scendeva le scale, battendo poi con violenza la testa per terra. Non è chiaro se le telecamere presenti in stazione potranno essere utili per ricostruire la dinamica di quello che sembra un tragico incidente.