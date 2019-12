in foto: Il treno dove si è sviluppato l’incendio

Paura questo pomeriggio a bordo di un treno partito da Milano Centrale e diretto a Lecco, quando i passeggeri sono stati costretti a scendere a causa di un principio di incendio. Il convoglio dopo pochi minuti dalla partenza avvenuta in orario si è fermato nella stazione di Sesto San Giovanni, fermata non prevista dal treno 2570 che è invece un diretto ed effettua solo due fermate prima della sosta finale: a raccontarlo a Fanpage è uno dei passeggeri che ha denunciato l'accaduto e ha raccontato che il convoglio è rimasto fermo con le porte chiuse per circa un minuti mentre un forte odore di bruciato ha iniziato a invadere le carrozze.

I passeggeri: Nessuna comunicazione, all'improvviso abbiamo visto le fiamme

Nessun annuncio, nessuna comunicazione per i passeggeri che ignari hanno visto le porte del treno aprirsi dopo qualche minuto: a quel punto alcuni hanno iniziato a scendere dal convoglio ed è lì che hanno visto il fumo fuoriuscire dal locomotore di coda. "Fiamme vive erano sotto il treno, presumibilmente provenienti dai freni" racconta a Fanpage uno dei passeggeri: è così che alcuni addetti di Trenord sono arrivati armati di estintore per domare le fiamme. L'incendio è stato spento mentre i pendolari hanno abbandonato il treno in attesa che giungesse il successivo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Un episodio simile lo scorso 22 novembre a bordo di un regionale diretto a Treviglio

Solo lo scorso 22 novembre si era verificato un episodio simile a bordo di un treno regionale diretto a Treviglio: il convoglio, partito alle 9.40 dalla stazione di Cremona, era stato interessato da un principio di incendio che aveva messo in allarme i passeggeri. Il fumo si era espanso rapidamente all'interno della carrozza di coda, costringendo il macchinista a fermare il treno: 33 le persone a bordo che sono state fatte scendere dai vagoni in aperta campagna e che sono state costrette a raggiungere a piedi la stazione di Treviglio.

La denuncia choc: Da tre anni niente prove antincendio per macchinisti e capitreno

Episodi ai quali si aggiunge la denuncia dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza secondo la quale negli ultimi tre anni "quasi la totalità dei macchinisti e capitreno" di Trenord non hanno sostenuto alcuna prova pratica rispetto al corso antincendio. Il documento, che Fanpage.it ha potuto visionare, è stato inviato proprio all'indomani dell'incidente avvenuto sulla linea Cremona-Treviglio alla sede operativa dell'azienda. "All’ingresso in azienda il personale di bordo segue il corso antincendio per aziende a rischio medio", la risposta di Trenord interrogata da Fanpage in merito alla denuncia.