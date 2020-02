Sesto San Giovanni, la Città della Salute riparte con l’archistar Norman Foster: pronta entro 2024

Riparte il progetto della Città della Salute nelle ex aree Falck di Sesto San Giovanni. La maxi area dove saranno riuniti l’Istituto Nazionale Tumori e il Besta ha ora un programma dei lavori, dopo la firma dell’accordo definitivo per la realizzazione e la gestione in concessione per 27 anni. Il cantiere dovrà essere concluso, secondo i programmi, per il 2024. Il masterplan realizzato da Renzo Piano, che dopo anni di rinvii e ritardi risulta “un po’ datato”, sarà rivisto dall’archistar Norman Foster. Il valore complessivo dell’opera è pari a 450 milioni di euro.