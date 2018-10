in foto: Immagine di repertorio

Riusciva a "guadagnare" fino a 600 euro al mese rubando le monetine nei carrelli utilizzati per fare la spesa al supermercato. Un pensionato di 69 anni è stato denunciato dai carabinieri per furto a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. La storia, raccontata da Il Giorno, arriva da un supermercato della catena Esselunga della cittadina lombarda. L'uomo riusciva a sbloccare i carrelli utilizzando delle rondelle di ferro al posto delle monete: poi, approfittando di un momento di distrazione dell'ignaro cliente, impegnato a fare la spesa, sostituiva il carrello, impadronendosi del carrello nel quale il cliente aveva inserito al sua moneta.

Con questo stratagemma, il pensionato 69enne riusciva a rubare circa una ventina di euro al giorno, per un guadagno mensile di circa 600 euro. L'uomo è però stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza del supermercato: centinaia, inoltre, le segnalazioni che sono arrivate alla direzione del supermercato, che si è vista costretta ad allertare le forze dell'ordine. I carabinieri hanno così rintracciato l'uomo e lo hanno denunciato, a piede libero, per furto: nel corso delle indagini i militari dell'Arma hanno scoperto che l'uomo aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio.