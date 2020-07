Dovrà pagare una multa salata l'uomo che, la scorsa sera, è stato sorpreso dalla polizia locale di Sesto San Giovanni mentre scaricava per strada dei rifiuti pericolosi. A riportare la vicenda è stato il sindaco della cittadina dell'hinterland di Milano, Roberto Di Stefano. Il protagonista della vicenda è un cittadino sestese: l'uomo ha scaricato in via Tonale dei bidoni contenenti sostanze pericolose, nello specifico del solvente speciale per il lavaggio a secco, molto tossico. Incurante delle possibili conseguenze per l'ambiente, oltre che delle regole di civile convivenza, si è disfatto dei numerosi fusti – otto quelli scoperti dalla polizia locale – dopo averli avvolti in sacchi di plastica.

Gli agenti della polizia locale lo hanno seguito e multato

Per sua sfortuna, però, gli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria della locale di Sesto lo stavano tenendo d'occhio già da un po' e lo hanno seguito da lontano. In questa maniera hanno potuto assistere alla scena e sono subito intervenuti, identificando l'uomo e sanzionandolo. L'uomo dovrà adesso pagare una multa da 1.200 euro, il doppio rispetto a quella per semplice abbandono in strada di rifiuti. La sanzione, come ha sottolineato il sindaco di Sesto, è stata raddoppiata proprio per via della natura pericolosa dei materiali abbandonati: "Un’altra ottima operazione portata a termine con successo da parte del Nucleo, a tutela del decoro urbano e dell’ambiente – ha commentato il primo cittadino, che ha condiviso anche le foto dei rifiuti sequestrati. – Gli incivili non hanno scampo!". Ma tra i commenti dei cittadini c'è stato anche chi ha chiesto sanzioni più severe per chi abbandona rifiuti tossici in strada.