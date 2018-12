in foto: (Immagine di repertorio)

MILANO – Grave incidente stradale quello avvenuto, nel pomeriggio di ieri, sabato 22 dicembre, a Sesto San Giovanni, dove un uomo di 84 anni, che viaggiava in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un autobus di Atm della linea 713. Stando a quanto si apprende, in via Livorno, all'incrocio con via Marx, l'autobus avrebbe svoltato al semaforo, che era verde, proprio mentre anche il semaforo per i ciclisti era dello stesso colore: inevitabile l'impatto tra il mezzo pesante e la bicicletta, che è stato molto violento.

L'anziano ciclista è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso: le sue condizioni di salute sono giudicate gravi. All'84enne è stato infatti amputato un piede: ha riportato, inoltre, la frattura di tibia e perone. Trasportato in ospedale anche l'autista dell'autobus, in forte stato di choc. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli agenti della Polizia Municipale, che hanno svolto i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.