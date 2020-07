in foto: Immagine di repertorio

L'omofobia stava per mietere un'altra vittima se non fosse stato per i carabinieri di Sesto San Giovanni che l'hanno salvato in extremis, evitando che si buttasse dall'impalcatura di un cantiere sulla quale era salito. Il ragazzo di 24 anni, preso di mira ormai da diverso tempo per il suo orientamento sessuale, aveva deciso di farla finita.

I carabinieri lo hanno salvato appena in tempo

Così, nella serata di lunedì 6 luglio, si è recato in via Mazzini e si è arrampicato sull'impalcatura. Poco prima di lanciarsi, però, ha mandato un messaggio ad un'amica, annunciando quanto avrebbe fatto di lì a poco. La giovane, leggendo quanto scrittole dal 24enne, ha immediatamente avvisato i carabinieri di Sesto che si sono precipitati sul luogo con una voltante. I militari, non appena arrivati, hanno trovato il ragazzo ad un'altezza pari a circa dodici metri. Alcuni di loro si sono arrampicati per parlare col giovane e farlo desistere, riuscendo a distrarlo giusto il tempo che gli serviva per placcarlo e tenerlo fermo a terra. Il giovane è stato quindi portato in ospedale per accertamenti. Se non fosse stato per la prontezza dell'amica e il sangue freddo dei carabinieri, probabilmente l'epilogo, indotto da chi ancora non reputa gli omosessuali al pari di qualsiasi altro umano, sarebbe stato tragico.

Donna di 76 anni tenta il suicidio in metro a Milano

Lo scorso lunedì 22 giugno, a Milano, una donna di 76 anni ha tentato di togliersi la vita sui binari della metropolitana della stazione di Udine. Erano quasi le 18 quando la circolazione è stata fermata a causa del gesto della donna che si è salvata per miracolo. Secondo quanto ricostruito, il treno della metropolitana l'ha colpita di striscio, provocandole ferite gravi ma non mortali. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che, dopo averla stabilizzata, l'hanno trasferita al San Raffaele con diverse fratture.