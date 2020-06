Circolazione sospesa in entrambe le direzioni sulla metropolitana M2 di Milano tra Caiazzo e Cascina Gobba. L'allarme è scattato attorno alle 17 di oggi, lunedì 22 giugno, per una persona che ha tentato di togliersi la vita sui binari della linea verde.

La circolazione è ripresa pochi minuti prima delle 19. I soccorsi si sono conclusi e i treni hanno ripreso progressivamente a viaggiare sull'intera linea per tutte le destinazioni. "La circolazione potrebbe essere rallentata. Aspettate il treno successivo, se il treno in arrivo è al completo", ha avvertito Atm. A Milano e in tutta la Lombardia restano in vigore le norme per il distanziamento sociale sui mezzi pubblici per l'emergenza coronavirus. È necessario quindi evitare di affollarsi sui primi treni in arrivo, ma continuare a mantenere le distanze e usare le mascherine. Non è più obbligatorio, da oggi, l'uso dei guanti sui mezzi pubblici.

Tentato suicidio nella stazione Udine della metropolitana M2: linea sospesa

Per soccorrere l'autrice del gesto, una donna di 76 anni, sono arrivati sul posto – sulla banchina della stazione di Udine – gli equipaggi del 118 in codice rosso. Allertati anche la polizia e i vigili del fuoco.

Atm: Bus sostitutivi nella tratta sospesa

"Abbiamo sospeso la circolazione di M2 tra Caiazzo e Cascina Gobba dopo un tentato suicidio. Ci sono bus sostitutivi nella tratta sospesa, che fermano in corrispondenza delle stazioni", ha comunicato Atm in un avviso. "Per cambiare con la M1, invece che Loreto usate Cadorna. In alternativa alla stazione ferroviaria di Lambrate considerate altre stazioni". Sul resto della linea i treni continuano a viaggiare, ma possono risentire della sospensione.