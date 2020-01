Una donna di 26 anni rischia di essere denunciata per aver pugnalato il marito a Seriate, in provincia di Bergamo. La donna è tornata a casa completamente ubriaca e, quando suo marito l'ha rimproverata, ha reagito con violenza. È scoppiato un litigo, che rapidamente è degenerato in aggressione. Davanti agli occhi dei tre figli, la donna ha preso un coltello e ha colpito il marito, suo coetaneo, ferendolo a una gamba, alla testa e a una mano.

Torna a casa ubriaca e accoltella il marito: arrestata

Entrambi i coniugi sono stati soccorsi dal 118 con lesioni e ferite. Trasportati in codice verde in ospedale a Seriate. La donna ha riportato lesioni al volto e alla testa. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Seriate. La donna potrebbe essere denunciata per lesioni gravi e maltrattamenti su minori.

Aggredisce l'ex col gas lacrimogeno per rapire la figlia: arrestata

A Milano una donna di 41 anni è finita in carcere e dovrà rispondere di atti persecutori, lesioni personali nei confronti dell’ex marito e della figlia di 14 anni. Due le aggressioni di cui la signora si è resa protagonista nell'arco di poche ore. Prima ha dato fuoco al portone del palazzo dei familiari. Il giorno successivo, li ha aspettati sul pianerottolo, ha usato del gas lacrimogeno per rendere inoffensivo l’uomo e ha minacciato con un coltello la ragazzina per rapirla. Mentre cercava di legarla con delle fascette, la ragazza ha reagito e l'ha costretta alla fuga. Poco dopo è stata arrestata dai carabinieri.