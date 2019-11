in foto: (Immagine di repertorio)

Avrebbe sequestrato, rapinato e violentato una donna di 70 anni. Per queste gravi accuse, un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano. Il giovane si trova adesso in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria: deve rispondere delle pesanti accuse di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e rapina. L'ordine di carcerazione è stato eseguito dal Nucleo operativo della compagnia Milano Duomo, guidato dal capitano Alessandro Governale. Secondo quanto reso noto al momento dai carabinieri, sia la vittima sia l'arrestato sono entrambi cittadini italiani.

Violenze contro donne anziane: due precedenti a Milano

Sono però ancora poche le informazioni disponibili su una vicenda che riporta alla memoria casi analoghi avvenuti sempre nel capoluogo lombardo. Uno, in particolare, è una ferita ancora aperta: nell'agosto del 2017 una donna di 81 anni venne stuprata in pieno giorno da un uomo al Parco Nord di Milano. Il caso non è mai stato risolto perché il misterioso stupratore non è mai stato individuato, tanto che, nel febbraio di quest'anno, la procura ha chiesto l'archiviazione. Un altro episodio di violenza sessuale ai danni di un'anziana donna è avvenuto il 21 settembre dello scorso anno in zona Comasina, sempre a Milano: una donna di 70 anni era stata rapinata e violentata mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa. Per quella vicenda, dopo una settimana di intense indagini, venne arrestato il responsabile, un uomo di 40 anni.