Via Quarti, periferia di Milano, finisce ancora una volta sotto i riflettori per un episodio di cronaca. Nella notte un uomo di 31 anni, un senzatetto di nazionalità romena, è stato accoltellato da una persona al momento senza un'identità precisa, anche se sarebbe stato individuato. È stata la stessa vittima, nonostante la ferita, a riuscire ad avvertire il 118 e poi a fornire le prime informazioni utili ai carabinieri, che adesso indagano sulla vicenda. Al momento dell'accaduto, attorno alle 4.30 del mattino, il 31enne era ubriaco: l'uomo ha detto di essere stato aggredito da un connazionale, per motivi che però non ha specificato. Ai militari dell'Arma il ferito non ha fornito neanche le generalità del presunto aggressore. L'accoltellamento è avvenuto in una zona frequentata da molti senzatetto, dove non sono presenti delle telecamere. I residenti di via Quarti lamentano da tempo problemi relativi alla sicurezza: alcuni giorni fa un'auto era stata data alle fiamme da persone non identificate, mentre gli altri problemi della zona sono la criminalità e le occupazioni abusive, gestite dal racket. Adesso questo nuovo episodio che sottolinea ancora una volta come in via Quarti, nel quartiere Baggio, ci sia un problema legato alla sicurezza. Il 31enne ferito è stato trasportato al vicino ospedale San Carlo: è ricoverato in prognosi riservata, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Nella notte altri due accoltellamenti a Milano

È stata una nottata movimentata a Milano. Un altro accoltellamento è stato segnalato all'interno di un club per scambisti, tra tre persone. E sempre a colpi di coltello è stato ferito un ragazzo di 18 anni, ospite di una comunità psichiatrica per adolescenti. A ferirlo è stata un'altra giovane ospite, una ragazza di appena 15 anni. Anche il 18enne fortunatamente non è in pericolo di vita.