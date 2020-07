in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente a Senago, nel Milanese, in via Leonardo da Vinci, nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, dove uno scooter con a bordo due ragazzi si è scontrato con un'automobile. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, sono state inviate sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Una volta giunti sul luogo dell'incidente, gli operatori sanitari hanno trovato i due ragazzi di 20 e 21 anni con un trauma cranico, mentre uno dei due ha riportato anche ferite al volto e alle gambe. Stabilizzati sul posto, sono stati trasportati agli ospedali di Desio e al San Gerardo di Monza in codice giallo. In via Leonardo da Vinci sono poi arrivati gli agenti della polizia locale di Senago per effettuare i primi rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente, ancora non nota.

Auto finisce fuori strada e si ribalta, morto un uomo di 60 anni

Questa mattina, a Edolo, nel Bresciano, un uomo di 60 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta solo la sua auto. La tragedia, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificata attorno alle 11 sulla strada che porta al Monte Colmo. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, su cui indagano i carabinieri della locale stazione. Fatto sta che la vettura guidata dal 60enne per cause da accertare ha sbandato finendo a lato della carreggiata, dove c'è un bosco, ribaltandosi. Inutili i soccorsi giunti sul posto in codice rosso che hanno trovato l'uomo già privo di vita. Ora i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente.