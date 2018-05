Un uomo di 47 anni è stato denunciato dalla polizia a Bergamo con l'accusa di violenza sessuale. Vittima della violenza una ragazzina di soli 16 anni, che si è rivolta alla questura bergamasca facendo scattare le indagini. Le molestie sarebbero avvenute negli scorsi giorni nella Città alta: il 47enne avrebbe seguito la ragazzina prima sul bus e poi a piedi, mentre la sedicenne si stava recando a scuola. Sul mezzo pubblico l'uomo aveva cercato più volte di avvicinarsi alla ragazzina e di baciarla: quando l'adolescente è scesa l'uomo non ha desistito dal suo intento e l'ha seguita. La giovane è riuscita a sfuggire alle sue attenzioni solo rifugiandosi nell'istituto scolastico: successivamente si è però rivolta alla questura, denunciando quanto avvenuto.

I poliziotti hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno confermato quanto aveva detto alla polizia. Grazie a pattugliamenti sul territorio, nella zona di Bergamo alta, nei giorni successivi alla denuncia gli agenti hanno poi individuato un uomo che corrispondeva sia alla descrizione della sedicenne sia alle immagini riprese dalle telecamere: si tratta di un cittadino marocchino con precedenti per furto, truffa e rapina. L'uomo è stato fermato e successivamente riconosciuto dalla 16enne come l'autore delle molestie. Per il 47enne è così scattata una denuncia a piede libero.