in foto: (Immagine di repertorio)

Mozione di sfiducia respinta. Il Consiglio comunale di Sedriano, cittadina in provincia di Milano amministrata dai Cinque stelle, ha difeso la poltrona del vice sindaco Davide Rossi. L'amministratore pubblico, che ha anche le deleghe alla Trasparenza e all'anticorruzione, era stato "pizzicato" in diverse circostanze, nell'ottobre del 2018 e poi ad aprile di quest'anno, a parcheggiare la sua auto esponendo il pass disabili del padre defunto, evitando così di pagare il ticket per la sosta. Una persona, ignota, aveva documentato con foto le infrazioni del vice sindaco, inviando poi le immagini ad alcuni giornali locali che avevano fatto montare il caso.

La difesa del vice sindaco non aveva convinto

Davide Rossi si era difeso spiegando di aver conservato il pass del padre defunto per ricordo, e poi di averlo scambiato in alcune occasioni con quello della madre, anche lei disabile al 100 per cento e ancora in vita: "Ora vi chiedo – aveva scritto Rossi in un post su Facebook – non può succedere di confondere/scambiare il Pass da esporre, soprattutto se questo gesto diventa un gesto abituale? No, ad un vicesindaco grillino non è permesso!!! E qui sta il punto…di questa situazione si vuole ottenere esclusivamente uno discredito di carattere politico o personale", aveva detto il vice sindaco, che nella sua tesi di un attacco politico e personale era stato sostenuto anche dal primo cittadino e da tutto il M5s di Sedriano. Le giustificazioni addotte non avevano però convinto pienamente: in tanti lo avevano attaccato, dicendo che sarebbe bastato restituire il pass in questione per non incorrere in errori.

Lo scorso 18 giugno la vicenda è arrivata in consiglio, dove l'opposizione ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del vice sindaco. Né Rossi né il sindaco Angelo Cipriani hanno preso la parola: in compenso, secondo quanto riferisce "Il fatto quotidiano", la maggioranza compatta ha votato contro la mozione, salvando dunque la poltrona del vice sindaco. Duro il Pd di Sedriano che aveva chiesto le dimissioni del vice sindaco assieme alle altre forze di opposizione: "Questa mozione sarà uno spartiacque per la vita politica di Sedriano, ci sarà un prima e un dopo, nelle prossime campagne elettorali di Sedriano e dei comuni della zona, nessun gruppo politico che si richiami al vostro movimento si potrà presentare come paladino della trasparenza e della diversità".