in foto: Una delle tartarughe abbandonate e salvate (Foto Enpa Milano)

Sedici tartarughe di terra di una specie protetta, la Testudo hermanni. Questo il contenuto di uno scatolone trovato lo scorso venerdì pomeriggio da una donna che stava facendo jogging ai giardini Montanelli di Milano, tra Porta Venezia e Palestro. Il cartone si trovava vicino all’ingresso di via Palestro: i rumori provenienti dall'interno e i piccoli scossoni hanno spinto la sportiva a intervenire per vedere cosa vi fosse all'interno. Alla vista delle piccole tartarughe la donna ha subito contattato l'Ente nazionale per la protezione animali. Alcuni operatori dell'associazione hanno provveduto a dare dell’acqua e del cibo agli animali, reidratandoli.

Le tartarughe sono poi state sequestrate, mentre contestualmente è scattata la denuncia contro ignoti ed è stato aperto un fascicolo per abbandono di animali e detenzione di specie protette dalla Legge 150/92. Le tartarughe Testudo hermanni sono infatti considerata una specie protetta: chi possiede questo tipo di animali deve segnalarlo alla sezione Cites dei carabinieri forestali. Nel frattempo dalle guardie zoofile Enpa, guidate dal presidente Ermanno Giudici, è arrivato un appello ai frequentatori dei Giardini Montanelli: "Chiunque potesse aver notato qualcosa di particolare lo segnali a Enpa. Il sospetto è che gli animali possano venire da una delle tante ville e case con giardino della zona. Chiunque abbia informazioni utili può contattare Enpa Milano allo 02.97.06.42.20 oppure mandando una mail alle Guardie Zoofile all’indirizzo gz@enpamilano.org".