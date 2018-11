in foto: La consegna di una valigetta con soldi

Una maxi frode fiscale da 16 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza e dalla polizia di Lecco, coordinate dalla procura di Bergamo. Nell'ambito dell'operazione, denominata "Pecunia facilis", sono state arrestate complessivamente due persone (tra cui il direttore della sede Inps di Sondrio, finito in manette a maggio di quest'anno) e ne sono state denunciate 13. Il complesso schema fraudolento scoperto si basava sull’utilizzo di crediti d’imposta fittizi per compensare i debiti tributari e contributivi. Al centro di questo sistema c'era un consulente di Treviglio (Bergamo) che, con l’aiuto di ulteriori professionisti e collaboratori, ha organizzato una vera e propria associazione a delinquere che compensava tramite i modelli F24 debiti tributari e previdenziali con crediti di fatto inesistenti. Oltre 50 sono le imprese operanti sull’intero territorio nazionale che sarebbero interessate dalla frode. I crediti di imposta fittizi che venivano utilizzati a compensazione dei debiti in alcuni casi risultavano addirittura riferiti ad anni antecedenti alla costituzione delle aziende che ne vantavano la titolarità. Nell’ambito dell’operazione è stato eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca per l'equivalente del valore della frode, 16 milioni di euro: sequestrati 15 immobili nelle province di Bergamo e Salerno, 22 auto di lusso, quote societarie, denaro contante e anche orologi e quadri.