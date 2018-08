Scontro tra due auto a Vignate: due persone restano ferite

Incidente stradale a Vignate, in provincia di Milano: stando a quanto si apprende, due vetture si sarebbero scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere, e i sanitari del 118, che hanno portato i due feriti in ospedale: nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.