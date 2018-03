Incidente stradale questa mattina sull'Autostrada A4, in direzione Milano. Due camion si sono scontrati tra loro nel tratto tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa, subito sopo il casello. Uno dei due mezzi pesanti ha tamponato violentemente l'altro, un camion cisterna che trasportava acido solforico. Parte del pericoloso liquido si è rovesciata sull'asfalto: per cercare di assorbire l'acido sono intervenute sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, incluso il gruppo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico). A far scattare l'emergenza è stata la presenza vicino al luogo dell'incidente di una stazione di servizio. Al lavoro anche il 118, la polizia stradale e personale della società Autostrade. Allertata per possibili rischi ambientali anche l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Regione Lombardia.

Il 30enne non è in gravi condizioni

In termini di feriti, il bilancio parla di un uomo di 30 anni soccorso in codice giallo. Si tratta del conducente di uno dei due camion: è stato trasportato all'ospedale di Niguarda ma le sue condizioni non destano per fortuna particolari preoccupazioni. Più pesanti le conseguenze per quanto riguarda la circolazione stradale: l'incidente è avvenuto attorno alle 9, in pieno orario di punta. La carreggiata è stata parzialmente chiusa e tutti gli automobilisti diretti a Milano sono stati dirottati verso l'uscita di Arluno: il traffico è poi ripreso solo su due corsie.