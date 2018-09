Dopo il dolore per la morte del 14enne Luigi Zanoletti, adesso c'è apprensione per le sorti dell'altro ragazzo rimasto gravemente ferito nell‘incidente di ieri a Gazzaniga, in provincia di Bergamo. Paolo M., 16 anni, è rimasto schiacciato come Luigi e un altro ragazzino tra due autobus, che si sono scontrati tra loro sul piazzale della stazione per cause da accertare. L'incidente è avvenuto attorno alle 13, quando i ragazzini erano usciti dalle scuole vicine. Per Luigi, studente al primo anno delle superiori, non c'è stato nulla da fare: è morto mentre i medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo provavano a salvarlo. Un altro ragazzino ha riportato ferite più lievi ed è ricoverato ad Alzano Lombardo. Paolo, invece, è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza con gravi ferite da schiacciamento alle gambe: è stato operato d'urgenza e adesso purtroppo rischia l'amputazione.

Il bilancio di un incidente dalla dinamica all'apparenza assurda rischia dunque di diventare pesantissimo. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere della stazione e anche dal telefonino di una ragazzina: dalle risate per la fine della giornata scolastica in un attimo si è passati alle urla di terrore per lo schianto mortale. Sulla vicenda indaga il pubblico ministero di Bergamo, Giancarlo Mancusi: i due autisti degli autobus, entrambi risultati negativi all'alcol test, sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose. La società di trasporto pubblico Sab, a cui appartengono i due autobus, ha espresso in una nota il proprio cordoglio per quanto accaduto, mettendosi a disposizione della magistratura.