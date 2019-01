Scontro frontale a Lazzate: auto distrutte, ci sono due feriti

Grave incidente stradale, nella serata di ieri, domenica 13 gennaio a Lazzate, provincia di Monza e Brianza: due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, in via Libertà. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118, che hanno soccorso due persone, ferite nell’impatto.