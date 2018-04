Era scomparso da sabato pomeriggio da una clinica di Brescia, nella quale era in cura per una forte depressione. Ma le speranze di ritrovare vivo un uomo di 50 anni, residente a Rezzato nel Bresciano, si sono bruscamente interrotte ieri pomeriggio, attorno alle 18. Il cadavere dell'uomo è stato trovato in un dirupo nelle colline di Virle, frazione di Rezzato, dove il 50enne si recava spesso per fare lunghe passeggiate. L'uomo sarebbe morto a causa dei traumi riportati in una caduta, sulle cui cause sono al momento in corso le indagini dei carabinieri. La pista più accreditata è che il 50enne si sia suicidato, ma non sono escluse le altre ipotesi, tra cui quella di un incidente. A trovare il corpo sono stati i volontari della Protezione civile di Rezzato, che da sabato pomeriggio stavano partecipando alle ricerche del 50enne assieme ai carabinieri, con l'ausilio anche delle unità cinofile: si stavano battendo proprio i luoghi in cui l'uomo era solito passeggiare.

Per due giorni i famigliari del 50enne, che lascia la moglie e due figlie piccole, hanno sperato di poterlo riabbracciare. Una speranza che il ritrovamento del cadavere ha fatto crollare. L'intervento di un'automedica e dei soccorritori del 118, ieri pomeriggio, si è rivelato inutile. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta dalla vittima. Probabile che sul cadavere nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia: servirà a chiarire le cause della morte e ad aiutare i carabinieri a fare piena luce su un decesso che ha profondamente scosso tutto il paese di Rezzato, in cui l'uomo era molto conosciuto.