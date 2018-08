in foto: Manuela Bailo, la giovane di Nave (BS), scomparsa da sabato 28 luglio.

Ancora nessuna notizia di Manuela Bailo, la 35enne di Brescia scomparsa lo scorso 28 luglio e di cui non si hanno più notizie da allora. Gli inquirenti lavorano nel più stretto riserbo ma ancora non ci sarebbero sviluppi significativi nell'inchiesta. Una situazione di stallo che ha fatto scegliere alla famiglia di rompere il silenzio per rivolgere un appello a chiunque abbia informazioni sulla loro cara.

"Chiunque sa qualcosa o ha visto qualcosa parli. Vi prego, chi sa si faccia vivo con le forze dell'ordine", questo l'appello rivolto due giorni fa da Arianna Bailo, la sorella delle donna scomparsa 18 giorni fa. Un appello che non sarebbe però servito al momento a far emergere ulteriori elementi. "Voglio rivolgere un appello a chiunque viva nelle zone limitrofe a Brescia. – così la sorella – Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato la sua vettura a Brescia sabato 28 luglio. Si tratta di una Opel corsa a tre porte grigio metallizzata targata EF 460 GZ. Chiunque la vedesse è pregato di chiamare il numero 112 immediatamente".

Negli scorsi giorni gli inquirenti hanno ascoltato l'ex fidanzato di Manuela come "persona informata dei fatti", senza formulare però nessun tipo di accusa nei suoi confronti. L'uomo, con cui la donna conviveva nonostante la loro storia fosse terminata da diverso tempo, è stato l'ultimo a vederla prima che scomparisse senza lasciare traccia. L'ultima comunicazione della donna sono alcuni messaggi inviati ai familiari in cui diceva che si sarebbe recata a Revoltella, sul lago di Garda, dove i Bailo hanno una casa di famiglia. Messaggi giudicati subito "strani" dai familiari". Quel che è certo è che Manuela alla casa sul lago non è mai giunta.