in foto: foto di repertorio

Uno sciopero del personale di Trenord è stato indetto dal sindacato Orsa per le giornate di domenica 15 dicembre e lunedì 16 dicembre. "Si tratta del quarto sciopero per le condizioni di lavoro, che riguardano fra l'altro i turni, le differenze di stipendio, la programmazione e l'organizzazione", spiega il sindacato in una nota.

Sciopero Trenord: corse a rischio il 15 e 16 dicembre

La mobilitazione sarà dalle 3 del 15 dicembre alle 2 di lunedì 16 per il personale addetto alla circolazione, mentre il personale non addetto alla circolazione, che non lavora la domenica, incrocerà le braccia per tutta la giornata del 16 dicembre. Non sono ancora state rese note le modalità di svolgimento dello sciopero e le fasce di garanzia.

Le ultime mobilitazioni

Negli ultimi mesi sono state molti gli scioperi dei lavoratori dei trasporti. L'ultima mobilitazione è quella che ha visto coinvolto il personale di Atm nella giornata del 28 novembre e quello di Trenord il giorno successivo. Circolazione bloccata anche in precedenza per lo sciopero generale indetto il 24 e 25 ottobre. Alla vigilia degli ultimi scioperi dei trasporti, Atm e Trenord sono andate all’attacco chiedendo nuove regole per i dipendenti che intendono incrociare le braccia in nome del “diritto alla mobilità". Le proposte avanzate dal direttore generale di Atm, Arrigo Giana, e dall’amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, comprendono la possibilità di proclamare lo sciopero solo da parte di sindacati con un certo numero di iscritti e l’introduzione di un obbligo individuale di comunicare all’azienda l’adesione almeno il giorno prima.