Sarà una giornata difficile quella di venerdì 29 novembre a Milano a causa dello sciopero generale indetti dall'Unione sindacale di base (Usb) che coinvolgerà numerose categorie pubbliche e private, comprese quelle di scuola, ospedali e anche del trasporto ferroviario. Lo sciopero inizierà alla mezzanotte di venerdì 29 novembre e si concluderà alle 21 della stessa giornata:

Sciopero venerdì 29 novembre: si fermano i treni

A rischio dunque anche sarà anche il trasporto ferroviario lombardo, nello specifico il servizio regionale e suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale di Trenord. Come comunicato sul sito dell'azienda che si occupa del trasporto lombardo sono diversi i treni che potranno subire variazioni o cancellazioni. Come accade in questi casi ci saranno le consuete fasce orarie di garanzia dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti. Relativamente all'inizio dello sciopero, arriveranno a destinazione finale i treni con partenza prevista prima della mezzanotte del 29 novembre e arrivo a termine corsa entro la 1.00. Lo sciopero potrà avere effetti anche sui passeggeri diretti all'aeroporto di Malpensa: nel caso in cui i treni del Malpensa Express non saranno effettuati, saranno istituiti autobus sostitutivi "no-stop" limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Stabio". Da Milano Cadorna gli autobus partiranno/arriveranno da Paleocapa, 1.

Sciopero Atm 28 novembre a Milano

Un primo sciopero è previsto per la giornata di domani giovedì 28 novembre: a Milano si fermeranno i trasporti cittadini, è prevista infatti una forte adesione dei dipendenti di Atm, l'azienda dei trasporti milanesi. A proclamare l'agitazione è stata la Confederazione unitaria di base trasporti (Cub Trasporti). Lo sciopero durerà 24 ore e si svolgerà in due diverse fasi: dalle 8.45 alle 15 e in seguito dalle 18 fino al termine del servizio. In queste ore saranno dunque a rischio tram, autobus e metropolitane.