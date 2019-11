Giovedì 28 novembre è in programma uno sciopero dei trasporti a Milano che potrebbe coinvolgere i dipendenti di Atm, l'azienda dei trasporti milanesi. A proclamare l'agitazione è stata la Confederazione unitaria di base trasporti (Cub Trasporti). Lo sciopero durerà 24 ore e si svolgerà in due diverse fasi: l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie e della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e in seguito dalle 18 fino al termine del servizio. In queste ore saranno dunque a rischio tram, autobus e metropolitane.

Le motivazioni dello sciopero sono la protesta "contro la liberalizzazione e la privatizzazione del Tpl (Trasporto pubblico locale, ndr) milanese e dell’hinterland, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l’affidamento diretto in house dei servizi di Tpl, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm". Motivazioni che fanno riferimento a quanto potrebbe accadere nell'ottobre 2020, quando terminerà il contratto di servizio tra il Comune e Atm e il trasporto pubblico locale milanese potrebbe venir gestito da un consorzio di imprese, denominato "Milano next". Atm, come prevede la legge, ha diffuso anche il dato relativo alle percentuali di adesione agli ultimi scioperi proclamati dalla medesima sigla sindacale: il 25 ottobre la percentuale di adesione è stata del 15 per cento (l'agitazione era stata proclamata anche dalla sigla Sgb), mentre il 27 settembre era stata del 16 per cento (lo sciopero era stato proclamato anche dal Sol Cobas).

Sciopero trasporti Milano: le fasce garantite

Lo sciopero proclamato da Cub trasporti avrà una durata di 24 ore e si svolgerà in due diverse tranche. Durante l'agitazione saranno però rispettate due diverse fasce di garanzia: la prima dall'inizio del servizio fino alle 8.45 e la seconda, per consentire a tutti i viaggiatori di tornare a casa, dalle 15 fino alle 18. Durante queste due fasce orarie le corse di autobus, tram e metro saranno dunque garantite.

Nuovo sciopero il 29 novembre: a rischio i treni regionali Trenord

Lo sciopero di giovedì 28 novembre anticiperà un'altra agitazione sindacale indetta dall'Unione sindacale di base per la giornata di venerdì 29 novembre. Si tratta di uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, che potrà coinvolgere anche il settore del trasporto ferroviario. Nello specifico, i convogli regionali di Trenord e il servizio suburbano, di lunga percorrenza e il servizio aeroportuale (i treni del Malpensa express), potranno subire variazioni e/o cancellazioni dalla mezzanotte fino alle 21 di venerdì 29 novembre. Anche in questo caso saranno in vigore due fasce orarie: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.