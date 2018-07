Gli annunciati disagi per lo sciopero dei piloti e degli assistenti di volo Ryanair in programma nella giornata odierna si sono puntualmente verificati. Particolarmente colpito l'aeroporto di Bergamo – Orio al Serio, dove la compagnia aerea low-cost irlandese ha il suo hub italiano. Le prime cancellazioni di voli sono iniziate nella mattinata: nove i voli in partenza che non sono stati effettuati, diretti a Londra, Parigi, Catania, Marrakech, Oradea, Vigo, Gotheborg e Brindisi, Corfù. Sette invece i voli in arrivo cancellati: da Oradea, Catania, Londra, Vigo, Marrakech, Brindisi e Parigi. In totale, fino al primo pomeriggio di oggi, risultano essere stati cancellati secondo l'ufficio stampa di Sacbo (società che gestisce lo scalo bergamasco), citato dal quotidiano "L'Eco di Bergamo", oltre una ventina di voli. Probabile che fino alla mezzanotte di oggi, quando terminerà l'agitazione, vi possano esserci altre cancellazioni. Dalle 18 alle 21 scatterà la seconda delle fasce di garanzia previste (la prima era dalle 7 alle 10): in aggiunta ai voli cancellati potranno esserci, come già si è verificato in giornata, ritardi sui voli effettuati.

Lo sciopero è iniziato alla mezzanotte di oggi, mercoledì 25 luglio e si svolge in contemporanea con altri Paesi europei: Belgio, Spagna e Portogallo. I sindacati che lo hanno proclamato, Filt Cgil e Uiltrasporti, in una nota hanno spiegato: "L’agitazione si inserisce in un quadro internazionale di scioperi del personale navigante Ryanair, proclamati dalla maggioranza dei sindacati europei del trasporto aereo, contro l’approccio della compagnia irlandese verso i propri lavoratori". Secondo i sindacati al termine della giornata odierna i voli cancellati potrebbero essere circa il 70 per cento del totale: dall'aeroporto di Orio al Serio vengono operati giornalmente circa 108 voli.

La nota sul sito Ryanair

La compagnia aerea irlandese sul proprio sito ha pubblicato una nota: "Ryanair si rammarica del fatto che, a causa di azioni di sciopero di una parte del nostro personale di bordo in alcune basi italiane, stiamo avendo oggi (25 Luglio) una serie di problemi con i voli in Italia che ha portato a delle cancellazioni. I clienti interessati sono stati contattati tramite e-mail e SMS per quanto riguarda il loro volo e data l'opzione di un trasferimento gratuito sul prossimo volo disponibile, o di un rimborso completo. Ryanair si scusa sinceramente per eventuali disagi ed inconvenienti causati ai nostri clienti da questa azione di sciopero da parte di un numero minimo del nostro personale di bordo in Italia". Per capire se il proprio volo subirà disagi si può consultare questo link.