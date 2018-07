Lo sciopero di piloti e assistenti di volo Ryanair, in programma domani, mercoledì 25 luglio, rischia di creare grossi disagi soprattutto in Lombardia. Nella regione la compagnia aerea low-cost irlandese ha infatti il suo hub, localizzato nell'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, e serve anche l'aeroporto di Milano Malpensa. In questi due scali, come in quelli di Pisa, Roma Ciampino e Napoli, sono in programma dei presidi organizzati dai sindacati che hanno indetto l'agitazione: Filt Cgil e Uiltrasporti. L'Italia si è accodata alle agitazioni già in programma in Belgio, Spagna e Portogallo: "L’agitazione – spiegano i sindacati in una nota – si inserisce in un quadro internazionale di scioperi del personale navigante Ryanair, proclamati dalla maggioranza dei sindacati europei del trasporto aereo, contro l’approccio della compagnia irlandese verso i propri lavoratori". "È inaccettabile – prosegue la nota – che la compagnia, nonostante le sentenze della magistratura ed a dispetto dei più elementari diritti costituzionali, continui a ‘preferire' unilateralmente interlocutori minoritari. Questo indebolisce il potere negoziale dei lavoratori e impedisce di avviare un tavolo di trattativa ufficiale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che giunga in tempi brevi alla definizione di un contratto collettivo di lavoro, per garantire al personale dignità professionale e salariale, tutele sociali, previdenziali e sindacali. Invitiamo i Ministri Di Maio e Toninelli a far sì che il Governo intervenga urgentemente, affinchè le imprese straniere che operano in Italia rispettino le leggi del nostro Paese e non eludano né le sentenze della magistratura, né i diritti dei lavoratori garantiti dalla Costituzione".

In concreto, dall'hub di Orio al Serio partono ogni giorno 108 voli. Secondo i sindacati ne saranno garantiti circa il 30-35 per cento, mentre il restante 70 per cento sarà cancellato. Lo sciopero inizierà alla mezzanotte del 24 luglio e terminerà alla mezzanotte del 25. Due le fasce garantite: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Sul sito della compagnia aerea è apparso il seguente comunicato: "Mercoledì 25 e Giovedì 26 Luglio alcuni voli da e per l’Italia, il cui personale di cabina ha sede in Belgio, Spagna e Portogallo, verranno cancellati a causa di uno sciopero effettuato dal suddetto personale di cabina. Il giorno 18 Luglio tutti i passeggeri a cui sono stati cancellati voli sono stati avvisati via email e SMS riguardanti le opzioni possibili di rimborso o di cambio volo gratuito. Se ha programmato di viaggiare con un volo Ryanair Mercoledì 25 Luglio o Giovedì 26 Luglio e non ha ricevuto alcuna email o alcun messaggio di notifica, ci aspettiamo che il suo volo verra operato regolarmente". La società invita tutti i passeggeri a controllare lo stato dei loro voli visitando l'apposita pagina web.