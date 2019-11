Sono tanti i pendolari che questa mattina si sono trovati dinanzi alle entrate della metro M5 di Milano chiuse: lo sciopero indetto per oggi al quale hanno aderito diversi dipendenti Atm ha infatti provocato la sospensione della linea lilla della metro milanese, la più nuova delle quattro in funzione in città. Ed è anche l'unica che viaggia automaticamente, ovvero i treni non hanno un macchinista ma si muovono in maniera automatica grazie a un sofisticato sistema ingegneristico.

Automatica non vuol dire che non ha bisogno del macchinista

E così in molti questa mattina si sono domandati il perché della sospensione proprio di quella linea, l'unica, automatica: "Ma la linea M5 non è automatica? Perché si ferma?", chiede un utente su Twitter al profilo ufficiale di Atm. Domanda alla quale fa eco un secondo utente, e così via. Dopo diverse risposte, tutte assolutamente cordiali, l'account Twitter di Atm decide di rispondere a tono: "Metro automatica non vuol dire che il giorno dell'inaugurazione abbiamo premuto il tasto ON e ce ne siamo andati – si legge nel tweet – anche M5 così come tutte le metro senza macchinista è gestita e presenziata da personale in linea e nelle sale controllo". Una spiegazione "imbruttita" direbbe qualcuno da tipico milanese che però ha sicuramente strappato il sorriso ai più in questa giornata di disagi.