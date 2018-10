in foto: (foto di repertorio da Twitter)

Lo sciopero generale proclamato per venerdì 26 ottobre in tutta Italia rischia di creare gravi disagi a tutti i pendolari lombardi. Anche il personale di Trenord e del gruppo Ferrovie dello Stato potrebbe infatti aderire all'agitazione proclamata dai sindacati Cub (Confederazione unitaria di base) e Sgb (Sindacato generale di base). E, a differenza di quanto avverrà ad esempio nel trasporto pubblico locale a Milano (dove i disagi saranno concentrati nella giornata di venerdì 26 ottobre, qui tutte le info), sulla rete ferroviaria regionale lo sciopero inizierà dalle ore 21 di giovedì 25 e terminerà alle ore 21 di venerdì 26 ottobre.

Sul sito di Trenord sono state comunicate le modalità dello sciopero: giovedì 25 ottobre viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21 e che arrivano a destinazione entro le ore 22. Venerdì 26 ottobre invece viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti, che sarà pubblicata a breve sul sito di Trenord, e che rientrano nelle fasce orarie garantite. Queste le fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Anche i collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Bellinzona" potrebbero essere coinvolti dall'agitazione. Sono previsti eventualmente autobus no stop per la sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. L'azienda ha invitato a prestare attenzione alle informazioni real time sulla App di Trenord e nelle stazioni, in quanto si potranno verificare ripercussioni sia prima che dopo lo sciopero.