È iniziata la settimana che condurrà al primo sciopero generale dell'autunno. È stato indetto dai sindacati Confederazione unitaria di base (Cub) e il Sindacato generale di base (Sgb) per venerdì 26 ottobre e interesserà anche la città di Milano, dove saranno a rischio per 24 ore i trasporti pubblici cittadini ed extracittadini. Nel capoluogo lombardo si rischia la paralisi: sono infatti a rischio la metropolitana, i mezzi di superficie come autobus e tram e anche alcune linee gestite in subaffidamento dalla società Autoguidovie.

I due sindacati che hanno indetto lo sciopero hanno comunicato le modalità dell'agitazione a Milano: il personale viaggiante e di esercizio sia dei mezzi di superficie sia della metropolitana potrà incrociare le braccia dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Resta dunque garantita la fascia mattutina prima delle 8.45 e il periodo di tempo tra le 15 e le 18, ma si prevedono comunque grossi disagi per gli utilizzatori dei mezzi: il semplice "effetto annuncio" infatti potrebbe indurre molti pendolari a scegliere di utilizzare la propria auto o moto private per andare al lavoro, con il risultato che il traffico risulterà inevitabilmente congestionato. Per quanto riguarda Autoguidovie, potranno subire ritardi e cancellazioni le linee: 201, 220, 222, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15.01 alle 18. Lo sciopero generale, della durata di 24 ore, riguarda tutte le categorie dei lavoratori Cub e Sgb hanno avanzato rivendicazioni che riguardano "il salario, il welfare, la rappresentanza nei luoghi di lavoro, i diritti universali, contro le privatizzazioni e liberalizzazioni, per abolizione delle diseguaglianze, per la salute e sicurezza".