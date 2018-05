in foto: (Immagine di repertorio)

Un doppio sciopero nel comparto dei trasporti rischia di creare disagi a chi viaggia in treno, anche in Lombardia. Due le agitazioni: la prima è stata proclamata dalle 10 alle 14 di domani, sabato 26 maggio, da parte dell'organizzazione sindacale Or.S.A.-Ferrovie: lo sciopero, proclamato a livello nazionale, avrà durata di quattro ore e interesserà tutto il comparto ferroviario: servizi di trasporto viaggiatori e merci e gestione della rete ferroviaria. Come comunicato sul sito di Trenord lo sciopero non interesserà le fasce orarie di garanzia. Una seconda agitazione è in programma dalle ore 22 di sabato alle 5.59 di domenica 27 maggio. Si tratta in realtà di un doppio sciopero: uno è stato proclamato dal sindacato Cat (Coordinamento autorganizzato trasporti) per chiedere il rinnovo del contratto, l'altro è stato proclamato nella stessa fascia oraria dalla Cub Trasporti.

Le possibili ripercussioni sui treni regionali

Le agitazioni potranno interessare il personale del Gruppo ferrovie dello Stato, Italo-Ntv e Trenord. Durante l'agitazione, come riportato sul sito di Trenord, "i servizi Regionali, Suburbani e Aeroportuali potranno subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni. In caso di cancellazione delle corse, previsti autobus sostitutivi no-stop per il solo servizio aeroportuale Malpensa Express sulle tratte "Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Bellinzona". Trenord ha inoltre informato i viaggiatori che tutti i treni in partenza entro le ore 22 di sabato 26 maggio e con arrivo a destinazione finale entro le ore 23 viaggeranno regolarmente, così come viaggeranno i treni a lunga percorrenza EN236 [Venezia SL 20.57 – Wien Hauptbahnhof 7.51] e EN237 [Wien Wien Hauptbahnhof 20.56 – Venezia SL 8.24]. Da Fs assicurano che le Frecce dell'Alta velocità saranno regolari, mentre si attendono ripercuassioni limitate per gli altri treni nazionali. Ntv-Italo, per lo sciopero di sabato 26, ha pubblicato sul proprio sito internet la lista dei treni garantiti: lo sciopero tra sabato notte e domenica non dovrebbe causare ripercussioni.