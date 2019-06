Sciopero Atm Milano: ferme tre linee della metro, circola solo la M1

Disagi a Milano per lo sciopero del trasporto pubblico regionale. Dalle 8.45 sono ferme tre linee della metro: la gialla (M2), la verde (M3) e la lilla (M5). I treni circolano solo sulla linea rossa, la M1. In superficie i mezzi (autobus e tram) circolano regolarmente, anche se sono possibili ritardi per il traffico intenso. Lo sciopero termina alle 12.45.