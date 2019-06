Domani, giovedì 13 giugno, in tutta la Lombardia è stato proclamato uno sciopero regionale del trasporto pubblico locale della durata di quattro ore. A indirlo sono state le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Lo sciopero interesserà Milano e altre città della Lombardia: potrebbe avere ripercussioni sui mezzi pubblici delle città, su alcune linee interurbane di autobus e sui treni regionali e suburbani.

Gli orari dello sciopero a Milano

A Milano l’agitazione è in programma dalle 8.45 alle 12.45 per quanto riguarda i mezzi pubblici Atm e le linee di autobus Star e non interessa dunque le fasce di garanzia. Ad aderire allo sciopero potrà essere il personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana: di conseguenza sono a rischio autobus, tram e metro. Per quanto riguarda i treni regionali, il personale Trenord non è coinvolto dallo sciopero ma all'agitazione potrà aderire il personale aderente al gestore della linea Ferrovienord spa. In questo caso lo sciopero è in programma dalle 9 alle 13: non sono interessate le fasce di garanzia. Potranno subire ritardi e variazioni i treni regionali e suburbani che circolano sulla rete di Ferrovienord. Possibili ripercussioni anche per i treni delle linee: S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S2 Mariano Comense – Milano Passante – Milano Rogoredo, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia. Anche i collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Bellinzona" sono a rischio: per i soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Busto Arsizio", in caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus sostitutivi "no-stop" (la partenza da Milano Cadorna è da via Paleocapa, 1).

Lo sciopero nelle altre città della Lombardia

A Como l’agitazione del personale viaggiante della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8.45 alle 12.45. A Monza invece, per quanto riguarda le linee gestite dalla società Net – Nord Est Trasporti, lo sciopero del personale viaggiante e di esercizio è previsto dalle ore 9 alle ore 11.50. Per il servizio extra urbano, invece, l’agitazione è prevista dalle ore 8.45 alle ore 12.45. Lo sciopero riguarda anche le linee Autoguidovie: ritardi e cancellazioni saranno possibili sulle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Callbus. Saranno garantite le corse che partono dai capolinea dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 12.30 fino alla fine del servizio.

I motivi dello sciopero

In una nota le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero ne hanno spiegato così la motivazione: "La condizione di grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del Trasporto Pubblico Locale a seguito del congelamento dei finanziamenti nazionali al comparto operato con Legge di Bilancio 2019" e anche "per la mancanza di garanzie circa la clausola di salvaguardia occupazionale e di mantenimento dell’attuale qualità del servizio agli utenti garantito attraverso la contrattazione di secondo livello".